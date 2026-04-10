Омича будут судить за убийство инвалида молотком с особой жестокостью

Следственное управление СК России по Омской области завершило расследование уголовного дела об убийстве, совершённом с особой жестокостью. Об этом сообщили в ведомстве, а также в прокуратуре региона.
По версии следствия, в феврале 2026 года 29-летний омич после распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений напал на спящего 46-летнего знакомого. Потерпевший являлся инвалидом с ограниченной подвижностью, то есть находился в беспомощном состоянии. Злоумышленник нанёс ему множественные удары ногами и деревянным кухонным молотком — не менее 18 раз по телу. От полученных травм мужчина скончался на месте. Тело погибшего обнаружили соседи лишь спустя несколько дней.
Обвиняемый свою вину признал частично. По инициативе следствия он был заключён под стражу. Уголовное дело по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершённое с особой жестокостью) направлено в Омский областной суд. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
