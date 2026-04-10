В Башкирии 670-килограммовая конструкция убила маляра

По данным надзорного ведомства, трагедия произошла в мае прошлого года. Обвиняемые разрешили трем малярам красить крупную металлическую деталь, но не проконтролировали, надежно ли она закреплена. В какой-то момент 670-килограммовая конструкция соскочила с рельсовой тележки и рухнула на одного из работников. Мужчина скончался на месте от полученных травм.