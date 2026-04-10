В Башкирии 670-килограммовая конструкция убила маляра

В его гибели обвиняют двух человек.

Источник: Аргументы и факты

Туймазинская межрайонная прокуратура передала в суд дело о гибели рабочего на заводе. Под следствием оказались руководители компании «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Должностным лицам — начальнику цеха и экс-старшему мастеру — предъявили обвинение по статье «Нарушение техники безопасности, приведшее к смерти человека».

По данным надзорного ведомства, трагедия произошла в мае прошлого года. Обвиняемые разрешили трем малярам красить крупную металлическую деталь, но не проконтролировали, надежно ли она закреплена. В какой-то момент 670-килограммовая конструкция соскочила с рельсовой тележки и рухнула на одного из работников. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Свою вину оба фигуранта не признают. Уголовное дело направили в Туймазинский межрайонный суд.