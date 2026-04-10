Житель Волгоградской области погиб при атаке БПЛА

К сожалению, не обошлось без жертв. По словам губернатора, в результате ночной террористической атаки скончался житель СНТ «Мичуринец» в городе Волжский.
Серьёзный инцидент произошел и в Светлоярском районе. Там целью стала ёмкость с нефтепродуктами, в результате чего начался пожар. На месте происшествия оперативно работают противопожарные расчёты, которые занимаются локализацией и тушением огня.
Сильно пострадал Суровикинский район. Ударная волна и обломки повредили инфраструктуру на улице Соловьева, включая газопровод и линию электропередачи. Кроме того, зафиксированы разрушения в 13 частных жилых домах.
Сейчас экстренные службы занимаются ликвидацией последствий ночного налета. В Суровикинском районе уже стартовали аварийно-восстановительные работы, направленные на скорейшее возвращение коммуникаций в строй и ремонт пострадавших строений.
Напомним, что сегодня Волгоградская область подверглась атаке дронов ВСУ. По словам очевидцев, дроны летели на низкой высоте — в том числе вдоль русла Волги. Пострадали несколько домов.
