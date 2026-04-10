Житель Челябинска пытался заживо сжечь супругу после скандала

Житель Челябинска пытался заживо сжечь супругу после скандала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Советский районный суд заключил под стражу 36-летнего горожанина. Он обвиняется в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом.

Все произошло 3 апреля 2026 года в квартире дома на улице Тарасова. Между супругами произошел словесный конфликт, в ходе которого у пьяного мужа возник умысел убить жену. Он облил ее горючей жидкостью, а затем поджег.

Женщина получила термические ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 2−3 степени, площадь поражения составила 60%. Также произошел пожар в квартире.

Мужчину отправили в СИЗО до 7 июня 2026 года. Постановление в законную силу не вступило.