Житель Челябинска пытался заживо сжечь супругу после скандала

Советский районный суд заключил под стражу 36-летнего горожанина. Он обвиняется в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом.
Все произошло 3 апреля 2026 года в квартире дома на улице Тарасова. Между супругами произошел словесный конфликт, в ходе которого у пьяного мужа возник умысел убить жену. Он облил ее горючей жидкостью, а затем поджег.
Женщина получила термические ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 2−3 степени, площадь поражения составила 60%. Также произошел пожар в квартире.
Мужчину отправили в СИЗО до 7 июня 2026 года. Постановление в законную силу не вступило.