В Волгоградской области после атаки БПЛА вспыхнул резервуар с нефтепродуктами

Ночной налет затронул сразу несколько районов региона. Губернатор Андрей Бочаров подтвердил информацию о массированной атаке и сообщил о трагических последствиях: в СНТ «Мичуринец» города Волжского от осколочных ранений скончался местный житель.
Серьёзные разрушения зафиксированы и в Суровикинском районе. Здесь удар пришелся по гражданской инфраструктуре: на улице Соловьева оказались повреждены газопровод и линия электропередачи. Также сообщается о повреждениях 13 частных жилых домов.
На данный момент экстренные службы региона продолжают ликвидацию последствий атаки. В Суровикинском районе уже приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно скорее вернуть электро- и газоснабжение жителям и начать ремонт пострадавших строений.
