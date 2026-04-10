Удары БПЛА угрожали двум городам и трем районам Воронежской области

В Воронежской области сегодня ранним утром отменили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.
Особый режим ввели в регионе накануне в 20:27. Он сохранялся до 5:39 пятницы, 10 апреля. Под угрозой удара БПЛА находились Воронеж, Нововоронеж, а также Острогожский, Лискинский и Кантемировский районы.
Об уничтожении беспилотников над Воронежской областью не сообщается. По данным Минобороны РФ, всего прошедшей ночью над российскими регионами ликвидировали 151 украинский БПЛА самолетного типа.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.