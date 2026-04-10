В крымском лесу полиция изъяла крупную партию наркотика с меткой «250»

В Крыму полиция пресекла попытку распространения крупной партии синтетического наркотика. Из тайника правоохранители изъяли вещество N‑метилэфедрон. Об этом сообщает МВД Крыма.

Источник: МВД Крыма

В поле зрения полицейских попал житель Евпатории. Мужчину задержали, следствие установило, что он намеревался перепрятать партию наркотика из одного тайника в другой. В телефоне мужчины сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили координаты «закладки».

В точке геолокации, отмеченной в лесу, полицейские нашли сверток, обмотанный черной пленкой, внутри которого находился бумажный пакет. На пленке была приклеена бирка с надписью «250». В пакете правоохранители обнаружили 250 граммов синтетического наркотика — производного N‑метилэфедрона. В пересчете на разовые фасовки наркотического вещества это более 1000 доз. Такая партия относится к особо крупным и грозит курьеру сроком заключения до 20 лет.

Задержанный мужчина признался, что за выполнение задания ему обещали перечислить на электронный кошелек сумму, эквивалентную 400 долларам США.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше