В крымском лесу полиция изъяла крупную партию наркотика с меткой «250»

В поле зрения полицейских попал житель Евпатории. Мужчину задержали, следствие установило, что он намеревался перепрятать партию наркотика из одного тайника в другой. В телефоне мужчины сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили координаты «закладки».
В точке геолокации, отмеченной в лесу, полицейские нашли сверток, обмотанный черной пленкой, внутри которого находился бумажный пакет. На пленке была приклеена бирка с надписью «250». В пакете правоохранители обнаружили 250 граммов синтетического наркотика — производного N‑метилэфедрона. В пересчете на разовые фасовки наркотического вещества это более 1000 доз. Такая партия относится к особо крупным и грозит курьеру сроком заключения до 20 лет.
Задержанный мужчина признался, что за выполнение задания ему обещали перечислить на электронный кошелек сумму, эквивалентную 400 долларам США.