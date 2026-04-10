Мирный житель погиб во время массированной атаки дронов ВСУ в Волгоградской области

Во время массированной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Волжский Волгоградской области погиб мирный житель. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
— В результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима, к сожалению, скончался от ранения осколками БПЛА житель, находившийся в СНТ «Мичуринец», город Волжский, — заявил Бочаров.
Он добавил, что в Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами, произошло возгорание. В Суровикинском районе в результате атаки повреждены 13 частных домов, линия электропередач и газопровод, передает Telegram-канал администрации области.
10 апреля Минобороны отчиталось, что за ночь силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник над регионами России. При этом 57 дронов ликвидировали над Волгоградской областью.
Днем ранее стало известно, что один человек погиб, еще один ранен при атаке ВСУ по поселку Белая Березка Брянской области. В результате атаки один дом полностью разрушен, еще один поврежден.