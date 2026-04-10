Суд продлил арест бывшего депутата Госдумы от Кубани Вороновского

Просьбу защиты изменить меру пресечения суд отклонил, Вороновский останется в СИЗО до 11 июля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В перерыве заседания Вороновский, разговаривая со своей 16-летней дочерью, охарактеризовал ситуацию, связанную с его арестом, так: «Я не знаю, кому это надо, зачем и кто это делает. В Сочи все это устроили, меня там и близко нет! Там такой бред, просто вымысел. Моего там ничего нет».
Вороновский ранее был вице-губернатором Кубани и отвечал за дорожную сферу, а в 2021 году стал депутатом Госдумы от «Единой России». Претензии у правоохранителей к нему возникли в конце 2025 года. Вороновского заподозрили в получении взятки на 25 миллионов рублей — как деньгами, так и услугами. Госдума сняла с него неприкосновенность, затем Вороновский досрочно сложил депутатский мандат и был арестован. Вину он не признаёт.
Кроме того, Генпрокуратура подала к Вороновскому и целому ряду ответчиков, связанных с дорожной сферой Кубани, антикоррупционный иск об изъятии активов. В ведомстве сочли, что Вороновский и другие ответчики создали коррупционную систему при получении контрактов на ремонт и строительство дорог в регионе, которая действовала несколько лет и принесла своим бенефициарам миллиарды. В феврале нынешнего года Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы Вороновского и других ответчиков на более чем 20 миллиардов рублей.