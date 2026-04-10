Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд продлил арест бывшего депутата Госдумы от Кубани Вороновского

Басманный суд Москвы продлил арест бывшего депутата Госдумы от Краснодарского края Анатолия Вороновского, удовлетворив ходатайство следствия.

Источник: Югополис

Просьбу защиты изменить меру пресечения суд отклонил, Вороновский останется в СИЗО до 11 июля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В перерыве заседания Вороновский, разговаривая со своей 16-летней дочерью, охарактеризовал ситуацию, связанную с его арестом, так: «Я не знаю, кому это надо, зачем и кто это делает. В Сочи все это устроили, меня там и близко нет! Там такой бред, просто вымысел. Моего там ничего нет».

Вороновский ранее был вице-губернатором Кубани и отвечал за дорожную сферу, а в 2021 году стал депутатом Госдумы от «Единой России». Претензии у правоохранителей к нему возникли в конце 2025 года. Вороновского заподозрили в получении взятки на 25 миллионов рублей — как деньгами, так и услугами. Госдума сняла с него неприкосновенность, затем Вороновский досрочно сложил депутатский мандат и был арестован. Вину он не признаёт.

Кроме того, Генпрокуратура подала к Вороновскому и целому ряду ответчиков, связанных с дорожной сферой Кубани, антикоррупционный иск об изъятии активов. В ведомстве сочли, что Вороновский и другие ответчики создали коррупционную систему при получении контрактов на ремонт и строительство дорог в регионе, которая действовала несколько лет и принесла своим бенефициарам миллиарды. В феврале нынешнего года Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы Вороновского и других ответчиков на более чем 20 миллиардов рублей.

