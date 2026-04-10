Глава СКР запросил доклад по делу о падении мальчика с седьмого этажа в Сочи

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о падении мальчика с седьмого этажа в Сочи. Об этом сообщили в Информационном центре СКР.
Напомним, все произошло на улице Учительской вечером 8 апреля. 9-летний мальчик упал с седьмого этажа недостроенного здания и выжил. Пострадавшего ребенка госпитализировали.
В СУ СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.
«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Маслову А. К. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в Информационном центре СКР.