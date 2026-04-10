Рыбакам Ростовской области грозит реальный срок за ловлю в период нереста. В Ростовской области началась специальная профилактическая кампания «Путина-2026».
До конца мая (по 31 число включительно) в регионе введён полный мораторий на добычу ряда ценных пород рыб. Такая мера призвана создать благоприятные условия для нереста и поддержать численность водных биоресурсов.
В «красную зону» ограничений попали привычные для местных водоёмов породы: щука, лещ, окунь и плотва.
Помимо временного запрета на вылов, с 1 марта действуют территориальные ограничения. Рыбалка запрещена или ограничена на следующих участках: Река Мокрая Чумбурка — от места впадения в море до северо-западной границы хутора Юшкино. Таганрогский залив — акватория между юго-западной частью села Маргаритово и северо-восточной частью Новомаргаритово, а также прибрежная зона шириной до 1,5 км от берега, район устья Миусского лимана — полоса шириной менее 2,5 км в обе стороны от гирла. Веселовское водохранилище — отдельные зоны, включая балки Саговую, Житковую, Тазину, Большую Садковку и Грекову, притоки Северского Донца: река Кундрючья (от устья до Прохоровской плотины), река Быстрая (от устья до границы посёлка Жирнов), река Калитва (от устья до границы посёлка Литвиновка).
Для щуки установлен особый режим охраны: её вылов запрещён с 15 января по 15 апреля независимо от других правил.
За несоблюдение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность: штраф от двух тыс. до пяти тыс. рублей, возможная конфискация лодок, снастей и другого оборудования для лова.
Если же будет доказан факт промысловой (коммерческой) добычи рыбы в нерестовый период, дело квалифицируется как уголовное преступление. Наказание в этом случае существенно строже: штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, обязательные работы, лишение свободы на срок до двух лет.
Кроме того, независимо от вида наказания, браконьеры обязаны компенсировать нанесённый природе ущерб в двойном размере.