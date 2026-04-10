ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун», есть разрушения и пострадавшая

Однако избежать разрушений на земле не удалось: падение обломков сбитых ракет привело к серьёзным последствиям в селе Юрасово Карачевского района. Ударная волна и осколки боеприпасов нанесли значительный урон гражданской инфраструктуре.
На данный момент известно о полном разрушении четырёх жилых домов. Ещё 15 домовладений получили повреждения различной степени тяжести. В результате происшествия пострадала местная жительница. Женщину оперативно госпитализировали, сейчас врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.
На месте инцидента продолжают работу оперативные службы, которые занимаются оценкой ущерба и оказанием помощи жителям пострадавших домов.
Также и Волгоградская область подверглась атаке дронов ВСУ. По словам очевидцев, дроны летели на низкой высоте — в том числе вдоль русла Волги. Пострадали несколько домов, один человек погиб.
