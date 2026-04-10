Мужчина погиб при ночном налете БПЛА на Волгоградскую область

Волгоградская область ночью подверглась массированной террористической атаке беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры, сообщает губернатор Андрей Бочаров.
Смертельное ранение осколками получил гражданин, находившийся в СНТ «Мичуринец» в Волжском.
В Суровикинском районе повреждены 13 индивидуальных жилых домов, линия электропередач и газопровод на улице Соловьева. Начались аварийно-восстановительные работы.
В Светлоярском районе поражена емкость с нефтепродуктами, произошло возгорание. На месте работают пожарные.
В Красноармейском районе Волгограда осколки упали на улице Столетова и Фадеева. Разрушений и пострадавших нет.
Оперативные службы и муниципалитеты уточняют размеры последствий террористической атаки.