Аэропорт Вильнюса был закрыт из-за воздушных шаров контрабандистов

Напомним, отношения между Беларусью и Литвой обострились в октябре 2025 года, когда из-за метеозондов Вильнюс решил закрыть пункты пропуска на границе до конца ноября. Позже выяснилось, что в Беларуси оказались заблокированными сотни литовских грузовиков, а также грузовые прицепы и полуприцепы. Литва расценивает метеозонды контрабандистов как «новую угрозу» мирового уровня, с которой стране пришлось столкнуться одной из первых.