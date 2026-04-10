В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами

В Светлоярском районе Волгоградской области в результате атаки украинских беспилотников загорелась емкость с нефтепродуктами. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
«Противопожарные силы ведут тушение пожара», — говорится в сообщении.
В ночь на пятницу Волгоградская область подверглась массированной атаке дронов ВСУ на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.
В результате атаки погиб мужчина, находившийся в СНТ «Мичуринец» в городе Волжский.
Кроме того, в Суровикинском районе были повреждены 13 жилых домов, линия электропередач и газопровод на улице Соловьева.
Осколки БПЛА также упали на улицах Столетова и Фадеева в Красноармейском районе города. Там разрушений и пострадавших нет.
Оперативные службы и муниципалитеты на данный момент оценивают ущерб от атаки.