Один человек погиб при ночной атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область

Дроны ВСУ атаковали Волгоградскую область ночью 10 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область 10 апреля погиб житель города Волжский. Об этом в Telegram-канале со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова сообщила пресс-служба администрации региона.

Как отметил глава области, мужчина, находившийся в СНТ «Мичуринец», умер от ранений осколками.

Накануне мирный житель погиб и одна женщина получила ранения после удара ВСУ по Брянской области. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь. Также, по его словам, всем будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.

Ранее KP.RU писал, что украинские беспилотники атаковали село Демьянки в Брянской области. В результате ранен один человек, сотрудник «Брянскэнерго».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше