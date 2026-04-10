Один человек погиб при ночной атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область 10 апреля погиб житель города Волжский. Об этом в Telegram-канале со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова сообщила пресс-служба администрации региона.
Как отметил глава области, мужчина, находившийся в СНТ «Мичуринец», умер от ранений осколками.
Накануне мирный житель погиб и одна женщина получила ранения после удара ВСУ по Брянской области. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь. Также, по его словам, всем будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.
Ранее KP.RU писал, что украинские беспилотники атаковали село Демьянки в Брянской области. В результате ранен один человек, сотрудник «Брянскэнерго».