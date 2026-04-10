Пятерых туристов спасли на Камчатке, двое погибли

На Камчатке завершилась спасательная операция по поиску пропавшей тургруппы. Пятеро пострадавших доставлены вертолётом МЧС России в Елизово, где их осматривают врачи и психологи. Тургруппа перестала выходить на связь во время похода по природному парку Налычево. 3 апреля семь человек отделились от основной группы и без средств связи направились к Авачинскому перевалу. Для поисков задействовали вертолёт Ми-8 и наземные отряды спасателей. К сожалению, двоих из пропавших нашли погибшими, пятерых удалось спасти. Всего в операции участвовали 22 спасателя и 12 единиц техники.