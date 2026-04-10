Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке завершены поиски пропавших туристов: двое погибли

Вертолёт МЧС России доставил пятерых пострадавших туристов на аэродром в городе Елизово на Камчатке. Сейчас их осматривают врачи, с пострадавшими работают психологи МЧС. Поисковая операция началась после того, как перестала выходить на связь тургруппа, которая с конца марта совершала поход по природному парку Налычево. 3 апреля участники разделились: семь человек отправились к Авачинскому перевалу без средств связи и пропали. На их поиски вылетел вертолёт Ми-8 и выдвинулись наземные спасательные отряды. В результате пятерых пропавших нашли живыми, двоих — погибшими. Всего в спасательной операции участвовали 22 человека и 12 единиц техники.

51

