В Москве школьник выстрелил из пневматики в поезд метро

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Семиклассник несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в электропоезд метро в Москве, разбив окна двух вагонов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: www_ria_ru

В полицию поступило сообщение, что в депо обнаружили разбитые окна у двух вагонов поезда и, вероятнее всего, хулиганские действия были совершены во время движения состава по открытому участку между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии метро.

«Неподалеку от места происшествия полицейские задержали учащегося 7-го класса общеобразовательной школы. Подросток сознался, что в компании своих сверстников произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону электропоезда, в результате чего в вагонах были повреждены стекла», — написала Волк в своем канале на платформе Max.

Школьник был доставлен в полицию, где в присутствии законного представителя с ним провели профилактическую беседу.

«Также выяснилось, что несколькими днями ранее он уже попадал в поле зрения полицейских, проехав от улицы 12-я Парковая до Нижней Первомайской снаружи маршрутного автобуса, держась за его кузов», — добавила Волк.

В отношении отца подростка составлены два протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Семиклассника поставили на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

