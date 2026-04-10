В Чертковском районе обломки БПЛА ВСУ повредили частный дом. Об отражении массированной атаки на донской регион сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По словам главы Ростовской области, около 50 вражеских дронов уничтожили наши военные в ночь на 10 апреля. Никто не пострадал, однако есть последствия на земле. Так, в частном доме в селе Шептуховка (Чертковский район) осколки беспилотника выбили стекло.
Минувшей ночью украинские БПЛА были подавлены над территорией десяти районов: Константиновского, Боковского, Верхнедонского, Миллеровского, Мартыновского, Тарасовского, Чертковского, Шолоховского, Обливского и Каменского.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше