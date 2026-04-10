Бастрыкин взял на контроль дело о халатности при ремонте ФАПа в Прикамье

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о халатности при ремонте фельдшерско-акушерского пункта в селе Голубята Добрянского района, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Жители села пожаловались Президенту России на отсутствие ремонта в местном фельдшерско-акушерском пункте. После возгорания внутри здания, построенного в 2023 году, медпункт до сих пор не работает. Люди неоднократно обращались в администрацию, но мер никто не принял.
Сейчас сельчане вынуждены получать медицинскую помощь в ветхом здании 1990 года постройки. Там нет отопления, стены покрыты трещинами, а крыша протекает.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Председатель СК РФ поручил руководителю краевого следственного управления Денису Головкину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
