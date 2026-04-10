Суд в Нальчике оставил в силе приговор медсестре за заражение людей ВИЧ

Напомним, что в декабре прошлого года в Кабардино-Балкарии медсестру частного санатория в Нальчике осудили на четыре года лишения свободы за халатность, которая привела к массовому заражению пациентов ВИЧ и гепатитом С. В результате пострадал 71 пациент, у которых диагностировали острый гепатит С, ещё у пяти человек выявили ВИЧ-инфекцию. Осуждённая попыталась оспорить решение Нальчикского городского суда и подала апелляционную жалобу, однако детали её доводов не приводятся.