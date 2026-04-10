Стала известна причина гибели туристов на Камчатке

Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев в пятницу, 10 апреля, заявил, что гибель двух туристов на Камчатке произошла из-за несоблюдения элементарных правил безопасности.
По его словам, поисково-спасательная операция завершена, поскольку судьба всех участников группы установлена. Уточняется, что два человека погибли, один получил обморожения, остальных доставили к подножию Авачинского вулкана или они самостоятельно вышли в населенный пункт.
— Ужасная трагедия, причина которой, как всегда, пренебрежение элементарными правилами безопасности, — написал Лебедев в своем блоге во «ВКонтакте».
10 апреля семь туристов без палаток пропали в Камчатском крае. Еще 6 апреля группа выходила на связь, они сообщили, что все хорошо. На следующий день их видели снегоходчики около водопада на реке Шумной. МЧС опубликовало кадры спасения туристов.