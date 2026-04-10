Стала известна причина гибели туристов на Камчатке

10 апреля семь туристов без палаток пропали в Камчатском крае. Еще 6 апреля группа выходила на связь, они сообщили, что все хорошо. На следующий день их видели снегоходчики около водопада на реке Шумной. МЧС опубликовало кадры спасения туристов.