Стала известна причина гибели туристов на Камчатке

Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев в пятницу, 10 апреля, заявил, что гибель двух туристов на Камчатке произошла из-за несоблюдения элементарных правил безопасности.

По его словам, поисково-спасательная операция завершена, поскольку судьба всех участников группы установлена. Уточняется, что два человека погибли, один получил обморожения, остальных доставили к подножию Авачинского вулкана или они самостоятельно вышли в населенный пункт.

— Ужасная трагедия, причина которой, как всегда, пренебрежение элементарными правилами безопасности, — написал Лебедев в своем блоге во «ВКонтакте».

10 апреля семь туристов без палаток пропали в Камчатском крае. Еще 6 апреля группа выходила на связь, они сообщили, что все хорошо. На следующий день их видели снегоходчики около водопада на реке Шумной. МЧС опубликовало кадры спасения туристов.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
