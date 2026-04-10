Школьник в Москве выстрелил из пневматики в поезд метро

Подросток в Москве несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в электропоезд метро и разбил окна двух вагонов. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Изначально сотрудникам полиции поступило сообщение, что в депо обнаружили разбитые окна у двух вагонов поезда.

Тогда же было выдвинуто предположение, что хулиганские действия были совершены во время движения состава по открытому участку между станциями «Измайловская» и «Первомайская».

— Неподалеку от места происшествия полицейские задержали учащегося 7-го класса. Подросток сознался, что в компании сверстников произвел несколько выстрелов в сторону поезда, — добавила Волк в MAX.

Школьника задержали и доставили в участок полиции. Там в присутствии законного представителя с ним провели профилактическую беседу.

До этого столичный зацепер в Твери проник в межвагонное пространство поезда, который следовал в Санкт-Петербург. Таким способом парень смог проехать три часа. На него составили административный протокол.

Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше