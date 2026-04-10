СК сообщил о задержании трех участников нападений на военных РФ в 1999—2000 гг

Следственный комитет России расследует нападения вооруженных групп Басаева и Хаттаба в Дагестане в августе 1999 года и бой 29 февраля 2000 года в Улус-Керте, где погибли более 130 и ранены свыше 80 десантников. В ведомстве рассказали, что задержали еще двух участников нападения на военных в 1999—2000 годах. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
ФСБ России, Росгвардия, центр «Э» ГУ МВД России по СКФО и МВД России по Республике Дагестан задержали в Астраханской и Московской областях участников незаконных вооруженных формирований Хадиса Халилова, Али Алиева и Турко Болтиева. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 279, ч. 2 ст. 209 и ст. 317 УК РФ.
В СК сообщили, что Алиев и Халилов участвовали в нападении банды Басаева и Хаттаба на пост федеральных сил в Цумадинском районе Дагестана 2−3 августа 1999 года, стреляя из огнестрельного оружия. 29 февраля 2000 года Болтиев в составе банды Басаева и Хаттаба атаковал военнослужащих 6 роты Псковской дивизии ВДВ в Улус-Керте, стреляя из автомата Калашникова.
По ходатайству следователя суд заключил фигурантов под стражу. Следствие проверяет их причастность к другим преступлениям и ищет других участников банды. Расследование продолжается.
