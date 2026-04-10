СК сообщил о задержании трех участников нападений на военных РФ в 1999—2000 гг

Следственный комитет России расследует нападения вооруженных групп Басаева и Хаттаба в Дагестане в августе 1999 года и бой 29 февраля 2000 года в Улус-Керте, где погибли более 130 и ранены свыше 80 десантников. В ведомстве рассказали, что задержали еще двух участников нападения на военных в 1999—2000 годах. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.