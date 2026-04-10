Стажёрка ПВЗ украла два смартфона и попала на камеру

28-летняя москвичка устроилась на работу в пункт выдачи заказов с единственной целью — похитить два дорогих смартфона на сумму 260 тысяч рублей. Женщина провалила стажировку, так как не прилагала никаких усилий к работе, а после заказала гаджеты и украла их. Однако она не учла, что в помещении ведётся видеонаблюдение. Теперь девушке грозит уголовное дело за кражу.