Семиклассник обстрелял вагоны метро из пневматики

На Арбатско-Покровской линии метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» подросток из пневматического пистолета разбил стёкла в двух вагонах. Полицейские задержали ученика 7-го класса неподалёку от места происшествия. Он сознался в содеянном. Ранее школьник уже попадался на опасной выходке — он ехал снаружи маршрутного автобуса, держась за кузов. На отца составили два протокола, а подростка поставили на учёт в ПДН.

На Арбатско-Покровской линии метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» подросток из пневматического пистолета разбил стёкла в двух вагонах. Полицейские задержали ученика 7-го класса неподалёку от места происшествия. Он сознался в содеянном. Ранее школьник уже попадался на опасной выходке — он ехал снаружи маршрутного автобуса, держась за кузов. На отца составили два протокола, а подростка поставили на учёт в ПДН.