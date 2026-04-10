В Беларуси милиция остановила автомобиль и задержала иностранца

МВД заявило о задержании иностранца, находившегося за рулем автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси милиция остановила автомобиль и задержала иностранца. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.

Неподалеку от Слонима сотрудниками патрульно-постовой службы милиции был остановлен автомобиль. За рулем транспортного средства находился 29-летний гражданин соседней страны. В момент осмотра при нем был найден опасный психотроп.

«Чтобы избежать правовых последствий, иностранец решил “договориться на месте” и предложил милиционерам взятку в размере 15 тысяч рублей», — сообщили в МВД.

Милиционеры предупредили иностранца об уголовной ответственности, но он на это не реагировал, продолжая и далее настаивать на передаче денег.

Иностранец был задержан. Следователи завели уголовные дела.

Ранее минчанин позвонил в милицию после разговора с матерью по телефону.

Тем временем белорус упал вниз головой при ремонте в туалете и погиб.

Кроме того, в Беларуси женщина оказалась в реанимации после присасывания клеща: не придала укусу значения.