В Беларуси милиция остановила автомобиль и задержала иностранца. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
Неподалеку от Слонима сотрудниками патрульно-постовой службы милиции был остановлен автомобиль. За рулем транспортного средства находился 29-летний гражданин соседней страны. В момент осмотра при нем был найден опасный психотроп.
«Чтобы избежать правовых последствий, иностранец решил “договориться на месте” и предложил милиционерам взятку в размере 15 тысяч рублей», — сообщили в МВД.
Милиционеры предупредили иностранца об уголовной ответственности, но он на это не реагировал, продолжая и далее настаивать на передаче денег.
Иностранец был задержан. Следователи завели уголовные дела.
Ранее минчанин позвонил в милицию после разговора с матерью по телефону.
Тем временем белорус упал вниз головой при ремонте в туалете и погиб.
Кроме того, в Беларуси женщина оказалась в реанимации после присасывания клеща: не придала укусу значения.