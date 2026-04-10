Двое рабочих погибли в результате падения с высоты на стройке в Москве

На стройке на шоссе Энтузиастов в результате падения с высоты погибли двое рабочих. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

— На месте происшествия координирует работу правоохранительных органов первый заместитель Лефортовского межрайонного прокурора Евгений Сидоров, — говорится в публикации.

Прокуратура контролирует ход проверки по факту ЧП.

27 марта рабочий упал в шахту лифта с высоты третьего этажа на стройке жилого комплекса на Выборгской улице на севере столицы. Мужчина погиб.

До этого молодой человек, работавший на стройке в поселении Михайлово-Ярцевское в Новой Москве, погиб после падения с высоты на объекте. Мужчиной оказался 18-летний мигрант.