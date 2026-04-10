Женщина пострадала в результате удара ВСУ по Брянской области

В Брянской области после ракетного удара ВСУ пострадала женщина, а несколько домов оказались полностью уничтожены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По данным главы региона, украинские военные применили дальнобойные ракеты «Нептун».
Александр Богомаз рассказал, что средства противовоздушной обороны сбили несколько ракет. Однако обломки снарядов всё равно причинили серьёзный ущерб. Фрагменты одной из ракет упали возле села Юрасово в Карачевском районе.
Из-за этого четыре жилых дома разрушили полностью. Ещё 15 строений получили различные повреждения. Пострадало имущество местных жителей.
Кроме того, ранения получила одна мирная женщина. Губернатор отметил, что пострадавшую доставили в больницу, где ей сразу оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее поступила информация о ещё одном циничном ударе ВСУ. Украинские боевики сознательно обстреляли похоронную процессию в Донецке во время отпевания погибшего. На месте находились катафалк и личная машина усопшего. Осколки изрешетили оба автомобиля, разбили стёкла и сильно повредили кузов.