Потерявшиеся на Камчатке студенты выбрали максимально опасный маршрут

Крайне опасный для жизни маршрут выбрали туристы, потерявшиеся на Камчатке. Туристическая команда из девяти человек отправилась к Авачинскому перевалу через Налычевскую долину: выбранная тропа считается крайне опасной из-за непредсказуемой погоды, пишет SHOT.

Местные штормовые ветра и метели часто застают путников врасплох. За считаные минуты видимость может упасть до нуля, а сложный рельеф с горными реками делает проход ещё тяжелее.

К тому же, внутри компании произошёл конфликт, приведший к расколу. Двое участников со спутниковой связью и снаряжением повернули назад, выбрав короткую дорогу. Остальные семеро продолжили движение по основному маршруту без средств защиты.

Для Фёдора Р. и Сергея В. это решение стало фатальным. Остальные члены экспедиции, включая Полину Ф., Киру В. и Олега С., получили серьёзные обморожения, но остались в живых.

Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Специалисты продолжают ликвидацию последствий.

Напомним, семь туристов пропали без вести во время похода по Камчатке. У группы не было ни палаток, ни спутникового телефона. Изначально в отряде числилось десять человек. Они зарегистрировали маршрут и 28 марта вышли из посёлка Пиначево. В пути между туристами произошла серьёзная ссора. В итоге два человека были найдены погибшими.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.