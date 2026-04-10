Мясо и рыбу «из будущего» нашёл нижегородский Россельхознадзор

В Нижегородской области выявлены факты сертификации продукции с авансовой датой выработки. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия по результатам анализа системы «Меркурий».
Среди «товаров из будущего» оказались мясные полуфабрикаты из Тоншаевского округа, сельдь пряного посола из Арзамаса и свиные субпродукты из Нижнего Новгорода. Например, на рыбу, оформленную 7 апреля, была установлена дата производства 19 апреля, а на мясо — и вовсе 6 мая. Из-за таких нарушений невозможно обеспечить прослеживаемость и подтвердить безопасность товаров.
Управление оперативно аннулировало производственные и транспортные сертификаты на подозрительные партии. Ветеринарным врачам и уполномоченным лицам направлены официальные предупреждения, а информация о нарушениях передана в региональный Комитет ветеринарии для принятия мер.
