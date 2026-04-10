Задержание спустя 25 лет: троих обвиняемых в нападениях на военных в Чечне арестовали

Правоохранительные органы задержали еще нескольких участников вооруженных нападений на российских военных в 1999—2000 годах, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
Фигурантам предъявлены обвинения по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Отдельно установлено, что Хадис Халилов и Али Алиев участвовали в нападении на пост федеральных сил в Цумадинском районе Дагестана в августе 1999 года. Тогда боевики открыли огонь по военным и пытались прорвать оборону.
Еще один эпизод связан с событиями 29 февраля 2000 года в Чечне. По версии следствия, Турко Болтиев принимал участие в атаке на подразделение 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт Шатойского района.
Бой произошел в горной местности. Десантники заняли высоту и оказались в окружении значительно превосходящих сил противника. Нападение велось с нескольких направлений. Боевики пытались прорваться через позиции, ведя плотный огонь и сближаясь на короткую дистанцию.
Столкновение продолжалось несколько часов. Подразделение удерживало позиции, отражая атаки и не допуская прорыва.
Как уточнили в ФСБ, в результате нападений в Дагестане в 1999 году и боя в Чечне в 2000 году погибли 379 человек — военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и представители власти. Более 800 человек получили ранения.
Следствие продолжает устанавливать других возможных участников вооруженных формирований.
Читайте также: Уроженца Чечни приговорили к заключению за оправдание террористов.