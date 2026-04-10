Два водителя пострадали в лобовом столкновении на воронежской трассе

9 апреля около 13.29 в Воробьевском районе Воронежской области 50-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Калина», выехал на полосу встречного движения. В этот момент там находился «Шкода Кодиак» под управлением 64-летнего местного жителя.
В результате лобового столкновения оба водителя получили травмы и оказались в больнице. По факту аварии в ГИБДД организовали проверку.
Всего по данным воронежской Госавтоинспекции за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 132 ДТП, из них 98 — в Воронеже. В пяти авариях травмы различной степени тяжести получили семь человек.