В Абхазии расследуют обстоятельства гибели трёхлетней девочки из Ростова

По данным ведомства, ребёнок поступил в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

В Абхазии расследуют обстоятельства гибели трёхлетней девочки из Ростова. 7 апреля 2026 года, ориентировочно в 22:50, в Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия была экстренно доставлена трёхлетняя девочка. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Абхазия.

По данным ведомства, ребёнок поступил в крайне тяжёлом состоянии: у девочки зафиксированы множественные травмы головы, лица, тела, рук и ног. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь малышки не удалось.

В настоящее время прокуратура Гулрыпшского района проводит комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти ребёнка и характер полученных повреждений.

По предварительным данным, трёхлетняя девочка на протяжении нескольких месяцев проживала в семье своей тёти — родной сестры матери. В доме воспитывались ещё четверо детей: два сына от первого брака и две дочери от текущего союза.

Мать погибшей проживает в Ростове-на-Дону. Около полугода назад женщина приняла решение отправить дочь к сестре, сославшись на сложности с воспитанием троих детей.

Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
