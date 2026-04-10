В Абхазии расследуют обстоятельства гибели трёхлетней девочки из Ростова. 7 апреля 2026 года, ориентировочно в 22:50, в Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия была экстренно доставлена трёхлетняя девочка. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Абхазия.
По данным ведомства, ребёнок поступил в крайне тяжёлом состоянии: у девочки зафиксированы множественные травмы головы, лица, тела, рук и ног. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь малышки не удалось.
В настоящее время прокуратура Гулрыпшского района проводит комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти ребёнка и характер полученных повреждений.
По предварительным данным, трёхлетняя девочка на протяжении нескольких месяцев проживала в семье своей тёти — родной сестры матери. В доме воспитывались ещё четверо детей: два сына от первого брака и две дочери от текущего союза.
Мать погибшей проживает в Ростове-на-Дону. Около полугода назад женщина приняла решение отправить дочь к сестре, сославшись на сложности с воспитанием троих детей.