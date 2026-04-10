Спор ценою в жизнь: Выяснилось, почему группа туристов на Камчатке разделилась и попала в беду

Двадцатидвухлетняя руководительница Елизавета Е. настаивала на смене курса для спасения людей. С ней согласился лишь Егор Р., тогда как пятеро товарищей решили придерживаться намеченного плана, проходя через опасные участки.
В итоге компания раскололась. Елизавета и её спутник ушли по более простому пути, прихватив с собой палатки и спутниковый телефон. Остальные туристы продолжили движение по длинному маршруту без средств защиты.
Этот выбор стал роковым: попав в эпицентр метели, группа оказалась беспомощной перед стихией. Двое путешественников погибли от холода, трое выживших получили серьёзные обморожения.
Выбравшие безопасную дорогу участники успешно добрались до точки старта. Сейчас спасённым оказывается медицинская помощь, а детали произошедшего выясняются.
Напомним, семь туристов пропали без вести во время похода по Камчатке. У группы не было ни палаток, ни спутникового телефона. Изначально в отряде числилось десять человек. Они зарегистрировали маршрут и 28 марта вышли из посёлка Пиначево. В пути между туристами произошла серьёзная ссора. В итоге два человека были найдены погибшими.
