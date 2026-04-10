964 приусадебных участков и 11 домов затопило в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается борьба с сильнейшими паводками. На сегодняшний день затопило почти тысячу приусадебных участков. Актуальную сводку предоставили в ГУ МЧС России по региону.
За сутки с 9 на 10 апреля произошло сразу несколько крупных подтоплений. Пострадали приусадебные участки на Бору, а также в Кстовском районе и в Перевозском округе. Кроме того, были затоплены участки автодорог Семенов-Хахалы-Феофаниха и Перевоз-Чергать-Ревезень. Однако от воды удалось освободиться 6 приусадебным участкам в Большеболдинском округе.
На контроле находятся ситуации в 28 муниципальных образованиях Нижегородской области. На данный момент затоплено 11 домов, 964 приусадебных участка, 14 низководных мостов и 23 участка автодорог в регионе. К счастью, из-за паводка никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.
Тем временем в Волгоградской области пять домов пострадали после атаки БПЛА, сообщает Волгоградская правда.
