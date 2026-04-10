Жалобы на сетевые сбои в работе Telegram достигли 100%

В начале апреля основатель Telegram Павел Дуров высказался о его блокировке в России: «Telegram был заблокирован в России, но 65 миллионов россиян до сих пор пользуются им ежедневно через VPN, а более 50 миллионов отправляют сообщения каждый день». Он заявил, что команда мессенджера продолжит адаптировать сервис, «чтобы трафик Telegram было сложнее обнаружить и заблокировать».