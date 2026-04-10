В Челябинской области за взятку задержали директора МУПа, ведавшего госзакупками

МУП, которым руководил фигурант, занимается госзакупками для нужд города: благоустройство скверов, асфальтирование проездов, ремонт муниципальных квартир и подключения к сетям. За время работы организации заключено более 1300 контрактов на общую сумму свыше пяти миллиардов рублей.
По версии следствия, чиновник систематически получал деньги от коммерсантов. Взамен он беспрепятственно подписывал акты, не проверяя, как на самом деле исполнялись работы или услуги. В этот раз речь шла о взятке в 240 тысяч рублей от представителя охранного предприятия — за приёмку услуг, выполненных с нарушениями.
Дома и на рабочем месте у задержанного прошли обыски. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ухлебин стал руководителем МУПа летом 2025 года.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной в России.