Кадыров сообщил о повреждении дорог и мостов в Чечне из-за паводков

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что из-за непогоды в регионе повреждены более четырех тысяч домовладений и 90 социальных объектов. По его словам, пострадали 4363 дома, в которых проживают свыше 19 тысяч человек.

Он напомнил, что 29 марта в республике был введен режим ЧС на фоне обильных дождей и подтоплений. Уточняется, что стихия затронула населенные пункты, привела к размыву дорог и мостов.

— В результате стихии пострадали 4 363 домовладения, в которых проживает более 19 тысяч человек, а также (повреждены — прим. «ВМ») 90 социально значимых объектов, — сказал он.

Также он добавил в своем Telegram-канале, что серьезные разрушения зафиксированы в сфере образования и здравоохранения. По его словам, часть объектов требует капитального ремонта или нового строительства.

Масштабные наводнения произошли в нескольких российских регионах после обильных ливней. Сильнее всего стихия затронула республики Северного Кавказа, в особенности Дагестан. Какие еще регионы пострадали от паводков и к чему это привело — в материале «Вечерней Москвы».

