Руководителей учреждений местной администрации задержали в Нижнем Новгороде

СМИ сообщают, что задержания чиновников администрации Нижнего Новгорода связаны, помимо прочего, с процедурой закупки противогололедных реагентов. В отношении Валерия Трофимова следствие предварительно установило четыре эпизода его противоправной деятельности. Среди них — факт предоставления муниципальной техники для строительства загородного дома одного из высокопоставленных чиновников.