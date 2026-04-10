Руководителей учреждений местной администрации задержали в Нижнем Новгороде

Руководитель МБУ «Центр» Виталий Ковалев был задержан. Вместе с ним под стражу был взят директор муниципального предприятия «Ремонт и эксплуатация дорог» Валерий Трофимов. Об этом сообщили в «Нижний Сейчас».
Силовики пришли к еще одному представителю дорожной службы из Сормовского района. Согласно информации от сотрудников МБУ «Центр», Виталий Ковалев не появлялся на своем рабочем месте как минимум два дня.
СМИ сообщают, что задержания чиновников администрации Нижнего Новгорода связаны, помимо прочего, с процедурой закупки противогололедных реагентов. В отношении Валерия Трофимова следствие предварительно установило четыре эпизода его противоправной деятельности. Среди них — факт предоставления муниципальной техники для строительства загородного дома одного из высокопоставленных чиновников.
Правоохранительные органы ситуацию пока не прокомментировали.
Ранее бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Егоров признал вину в получении взятки.