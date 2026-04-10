Погибшими на Камчатке туристами оказались студенты из Петербурга

Двое студентов Санкт-Петербургского горного университета погибли на Камчатке. Как сообщает РЕН ТВ, молодых людей звали Фёдор и Сергей, им было 22 и 24 года.
Фёдор был опытным туристом, поездка на Камчатку была очередным его путешествием. Группа из девяти человек отправилась в поход в Налычевском парке 28 марта.
3 апреля в районе Таловского кардона туристы разделились из-за конфликта. Двое остались на Семёновском кардоне, они в безопасности.
Остальные продолжили движение к Авачинскому перевалу — без палатки и спутникового телефона. Сегодня их нашли, двое из них погибли, остальные получили сильное обморожение.
