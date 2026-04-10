В Ачинском округе на сельхозпредприятии нашли незаконную майнинговую ферму

В поселке Горный Ачинского округа в гараже местного сельхозпредприятия нашли нелегальное оборудование для добычи криптовалюты. Как пишет «Запад24» со ссылкой на МВД Красноярского края, сообщение о хищении электроэнергии поступило от представителя энергокомпании.
Полицейские выяснили, что с октября 2025 года по январь 2026 года неизвестные внесли правки в приборы учета на подстанции и пользовались электричеством. Материальный ущерб — 1,2 миллиона рублей.
Из помещения предприятия сотрудники изъяли 179 системных блоков, флеш-носитель, журнал записей, банковские карты, ноутбук, видеорегистратор и договор купли-продажи майнингового оборудования.
Уголовное дело завели по статье «Мошенничество». Организаторов нелегальной майнинг-фермы ищут.