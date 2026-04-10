Раскрыто, почему поссорились попавшие в беду на Камчатке туристы

Попавшие в беду на Камчатке туристы поссорились и разделились на две группы из-за спора о маршруте. Об этом сообщает SHOT.

22-летняя руководительница группы Елизавета настаивала на смене курса из-за непогоды. С ней согласился лишь один человек, тогда как остальные пятеро туристов решили придерживаться намеченного плана, проходя через опасные участки.

В итоге Елизавета и её спутник ушли по более простому пути, палатки и спутниковый телефон остались у них. Остальные продолжили движение по длинному маршруту без средств защиты.

Этот выбор стал роковым, туристы попали в эпицентр метели. Двое парней погибли от холода, остальные получили серьёзные обморожения.

