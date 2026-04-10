В КБР оставили в силе приговор медсестре, заразившей 70 человек гепатитом и ВИЧ

Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе приговор медсестре частного санатория в Нальчике, которая заразила больше 70 человек гепатитом С и ВИЧ. Женщину осудили на четыре года колонии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы КБР.
Нальчикский городской суд в декабре 2025 года признал медсестру виновной. Её осудили по двум статьям Уголовного кодекса: нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое привело к массовому заболеванию людей, и заражение ВИЧ из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Суд приговорил женщину к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима. Также медсестре запретили на три года заниматься медицинской деятельностью, связанной с оказанием услуг населению. Уголовное дело в отношении гендиректора и врача санатория закрыли — истёк срок давности.
Медсестра не согласилась с решением и подала апелляцию. Однако Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил приговор без изменений, а жалобу осуждённой — без удовлетворения. По решению суда женщина должна выплатить трём потерпевшим в общей сложности 9 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
История произошла в санатории «Медис». С сентября 2022 по ноябрь 2023 года там заразились острым вирусным гепатитом С более 70 пациентов. Кроме того, врачи выявили пять случаев заражения ВИЧ-инфекцией.