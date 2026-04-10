В КБР оставили в силе приговор медсестре, заразившей 70 человек гепатитом и ВИЧ

Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе приговор медсестре частного санатория в Нальчике, которая заразила больше 70 человек гепатитом С и ВИЧ. Женщину осудили на четыре года колонии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы КБР.