Сальдо назвал причину, по которой ВСУ атаковали сухогруз с пшеницей в Азовском море

Украинский беспилотник нанес удар по сухогрузу с пшеницей в Азовском море, так как он не нашел военную цель. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
— Видимо, тот беспилотник, который поразил это судно, не нашел военную цель и уже на исходе был вынужден — это я предполагаю так, следствие больше скажет, — уточнил глава региона.
По его словам, данная ситуация демонстрирует, что опасность для судоходства все еще остается. Бойцы ВСУ пытаются атаковать в международных водах суда, везущие различного вида грузы, передает РИА Новости.
9 апреля один человек погиб, еще один получил ранения при атаке Вооруженных сил Украины по поселку Белая Березка Брянской области.
Кроме того, в тот же день мужчина в поселке Саук-Дере Крымского района погиб от обломков беспилотников ВСУ, атаковавших Краснодарский край ночью.