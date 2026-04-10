В Муроме выявили 163 случая острой кишечной инфекции

В Муроме Владимирской области зафиксировано 163 обращения с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Уточняется, что среди заболевших 59 детей.
Ранее сообщалось, что более 100 человек с симптомами острой кишечной инфекции обратились за помощью в больницы Мурома.
8 апреля стало известно, что в центральную больницу города Урень в Нижегородской области обратились более 50 человек с инфекцией. Пятерых пациентов уже госпитализировали в состоянии средней тяжести. В городе временно закрыли школы и социальные объекты.