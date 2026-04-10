На севере Волгограда грузчик ударил ножом работодателя из-за зарплаты

На данный момент известно, что 54-летний мужчина, который подрабатывал разгрузкой рыбной продукции, поссорился из-за денег с 59-летним работодателем. Ссора переросла в драку, в ходе которой подозреваемый ударил обидчика ножом в живот и левое плечо. После совершения преступления он скрылся, но вскоре его задержали на одном из постов ДПС.