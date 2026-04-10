На севере Волгограда грузчик ударил ножом работодателя из-за зарплаты

Грузчик в Краснооктябрьском районе Волгограда ударил ножом работодателя, который не заплатил за выполненную работу.

Грузчик в Краснооктябрьском районе Волгограда ударил ножом работодателя, который не заплатил за выполненную работу. Конфликт произошел на улице 39-й Гвардейской вечером 6 апреля. На место пришествия выезжала следственно-оперативная группа.

На данный момент известно, что 54-летний мужчина, который подрабатывал разгрузкой рыбной продукции, поссорился из-за денег с 59-летним работодателем. Ссора переросла в драку, в ходе которой подозреваемый ударил обидчика ножом в живот и левое плечо. После совершения преступления он скрылся, но вскоре его задержали на одном из постов ДПС.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото из архива V102.RU / ГУ МВД России по Волгоградской области.

