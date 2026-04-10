Троих членов банды Басаева задержали за нападения в 1999 году

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще троих членов банды Шамиля Басаева, которые нападали на военных ВС РФ в 1999 и 2000 годах в Дагестане и Чечне. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Уточняется, что задержанными оказались Хадис Халилов, Али Алиев и Турко Болтиев. В результате боестолкновений погибли более 130 российских военнослужащих, свыше 80 получили ранения различной степени тяжести.
Задержания прошли в Астраханской и Московской областях.
— Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих), — сказала Петренко, ее слова передает Telegram-канал СК.
4 декабря ФСБ России задержала еще троих участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году, один из них является украинским военнослужащим. Им предъявили обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего.
Силовики задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева — Алиби Яипкаева. Он участвовал в нападении на солдат в Ботлихском районе Дагестана в 1999 году. Его отправили в СИЗО.