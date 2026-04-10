Троих членов банды Басаева задержали за нападения в 1999 году

4 декабря ФСБ России задержала еще троих участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году, один из них является украинским военнослужащим. Им предъявили обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего.