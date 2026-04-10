В аэропорту «Большое Савино» в Перми задерживают несколько рейсов

Вылеты трёх авиарейсов задерживаются в Перми, следует из онлайн-табло «Большого Савино».
Так, самолёт в Минеральные Воды (А4 6018) вылетит почти на три часа позже — вместо 14:45 самолёт отправится в 17:30. Полёт до Когалыма (ЮВ 231) перенесён с 15:40 на 17:50. Также задерживается самолёт в Самару (ЮВ 245) — он отправится в 23:00, вместо 21:40.
Кроме того, задерживается четыре рейса в Пермь. Из Махачкалы (A4 4017) самолёт прилетит в 16:30. Рейс из Сочи (ДР 361) прибудет в 17:45. Почти на 4 часа задерживается рейс из Горно-Алтайска (ЮВ 256) — он прилетит в 18:15. Также с опозданием прилетит самолёт из Когалыма (ЮВ 232) — в 22:20.
Напомним, что утром 10 апреля на территории Пермского края вводили режим «Ракетная опасность». Затем в Перми объявили план «Ковёр» и закрыли аэропорт. Однако в 07:30 оба режима были сняты.